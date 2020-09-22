С 23 сентября в Тульской области начнут усиленно проверять общественный транспорт Фото: Алексей ФОКИН

С 23 сентября по 30 октября 2020 года на дорогах Тульской области пройдет усиленный рейд пассажирского автотранспорта. Транспортные средства будут проверять сотрудники Госавтоинспекции и Ространснадзора.

Стражи дорожного порядка будут уделять особое внимание на соблюдение ПДД водителями пассажирского транспорта, а также на соблюдение обязательных требований должностными лицами автотранспортных предприятий, осуществляющих выпуск на линию.

Не обойдет стороной и проверка на техническое состояние подвижного состава и на наличие необходимой документации для осуществления деятельности по перевозке пассажиров.