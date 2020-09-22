Тула вошла в двадцатку самых «зеленых» городов ЦФО по версии vc.ru Фото: Алексей ФОКИН

Такой «зеленый» рейтинг был составлен на портале vc.ru. Для этого, активисты обследовали улицы города на количество лавочек, урн и парков.

По проведенным подсчетам Тула заняла предпоследнее место по количеству людей на одну урну. Так, в городе насчитали 101 урну на 475 000 населения. 12 место наш город занял по количеству лавочек: 172 лавочки на все население. И в первую десятку Тула вошла по площади парковых зон: больше 4 гектар от площади города.

Так, оружейная столица вошла в ТОП-20 самых «зеленых» городов ЦФО. Первое же место занял Владимир, а второе — Калуга.