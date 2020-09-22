В Туле на строительство нового моста через Упу потратят свыше двух миллиардов рублей Фото: Алексей ФОКИН

Ещё в 2016 году тульским правительством было заявлено о строительстве моста через реку Упу. Этот мост должен был соединять улицы Мосина и Луначарского, что разгрузит автомобильное движение при въезде в Зареченский район.

Так, проект включал в себя создание самого мостового сооружения, реконструкцию близлежащих улиц, очистных сооружений и обустройство инженерных коммуникаций. Длина будущего моста — 150 метров, ширина — 10 метров. По плану он будет иметь четырехполосное движение. На все строительные работы уйдёт свыше 2 млрд рублей.

В эксплуатацию мост введут в 2023 году.