В Туле на автодороге "Золотое кольцо" большегруз сбил пешехода Фото: материалы пресс-служб

В понедельник вечером, 21 сентября, на 95-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо – Ярославль – Кострома – Иваново – Владимир - Гусь-Хрустальный – Рязань – Михайлов – Тула – Калуга – Вязьма – Ржев – Тверь – Углич — Ярославль» в районе Тулы произошло ДТП. Участниками происшествия стали большегруз и пешеход.

Так в 22:05 45-летний водитель автомобиля «DAF XF» сбил пешехода, мужчину на вид 30-35 лет. По предварительной информации, пешеход вышел с обочины на проезжую часть в темное время суток, не имея световозвращающих элементов на одежде.

В результате ДТП мужчина получил различные травмы и был доставлен в медучреждение.