Житель Ростовской области ударил и ограбил туляка

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В тульском поселке Косая гора 33-летний житель Ростовской области распивал алкоголь со своим случайным знакомым. После этого он нанес последнему удар в область ключицы, сорвал с его шеи золотую цепочку с крестом и скрылся с места происшествия.

Причиненный потерпевшему материальный ущерб составил более 21 тысячи рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Оно направлено в Привокзальный районный суд для рассмотрения по существу.