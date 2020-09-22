В Тульской области задержали мужчину и женщину, ограбивших магазин с помощью детской коляски Фото: материалы пресс-служб

На одной из улиц Новомосковска, находясь на патрулировании, наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержали 37-летнего мужчину и 29-летнюю девушку, которые подозреваются в краже.

Так, около одного из многоквартирных домов на улице Октябрьской стражи порядка наткнулись на граждан, подходивших под описание по ранее полученной ориентировке. Разыскиваемые подозревались в краже из сетевого магазина. Злоумышленники вынесли из торгового зала товар, воспользовавшись детской коляской.

Подозреваемых задержали и вызвали на место следственно-оперативную группу для дальнейшего разбирательства. В настоящий момент подозреваемых проверяют по аналогичным преступлениям, а в отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Кража».