Жителю Тулы разбили стекло автомобиля и залили в салон два вердра фекалий

В паблике «Тула Жесть» появилась шокирующая новость. Один из пользователей рассказал, что кто-то «грязным способом» испортил его автомобиль.

По информации автора поста, незнакомец в капюшоне подошел к автомобилю BMW, который был припаркован на улице Оружейная, разбил стекло,залил внутрь два ведра фекалий и два ведра отработанного масла. Внутри машины полностью испорчен потолок,салон. Помимо этого, как сообщает автор, злоумышленник еще и булыжником сломал коробку передач. Данные были получены, основываясь на записях к камер наблюдения.

Остальные подписчики сообщества предполагают, что такое деяние было совершено не спроста, однако с методом наказания или мести злоумышленник явно переборщил. Автор же новости просит неравнодушных туляков о помощи, если у кого-либо есть информация по поводу данного инцидента.