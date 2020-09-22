Тульский "Арсенал" приглашает мальчиков от шести лет на занятия по футболу Фото: Алексей ФОКИН

Юных туляков приглашают на тренировки в спортивную школу «Арсенал». Отметим, что занятия в школе проходят три раза в неделю: понедельник, среда и пятница в 12.00. Занятия ведутся на бесплатной основе.

Набор идет для мальчиков 2014 года рождения на занятия по футболу. Для начала тренировок, каждому ребенку необходимо иметь справку о состоянии здоровья.

Тренировки проходят по адресу: Луначарского 63-Д (академия Дмитрия Аленичева).