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Спорт

Тульский "Арсенал" приглашает мальчиков от шести лет на занятия по футболу

Тренировки проходят на бесплатной основе
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Тульский "Арсенал" приглашает мальчиков от шести лет на занятия по футболу

Тульский "Арсенал" приглашает мальчиков от шести лет на занятия по футболу

Фото: Алексей ФОКИН

Юных туляков приглашают на тренировки в спортивную школу «Арсенал». Отметим, что занятия в школе проходят три раза в неделю: понедельник, среда и пятница в 12.00. Занятия ведутся на бесплатной основе.

Набор идет для мальчиков 2014 года рождения на занятия по футболу. Для начала тренировок, каждому ребенку необходимо иметь справку о состоянии здоровья.

Тренировки проходят по адресу: Луначарского 63-Д (академия Дмитрия Аленичева).