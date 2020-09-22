Тульская мотогруппа полицейских пресекла 41 нарушение ПДД Фото: Алексей ФОКИН

За минувшую неделю, с 14 по 20 сентября, в областной столице за соблюдением ПДД следила специальная мотогруппа ГИБДД. Так, полицейскими на мототранспорте было выявлено и пресечено 41 нарушения ПДД, из которых 16 — относятся к водителям-мотоциклистам.

Так, самым популярным из выявленных мотонарушений стало нарушение требований дорожных знаков. По нему было пресечено три водителя. По два случая было выявлено за управление т/с с нечитаемым гос. регистрационным знаком, без мотошлема, управление т/с не имея права управления им, управление транспортным средством без полиса ОСАГО.

Самыми редкими, по одному случаю, стали:

управление т/с незарегистрированным в установленном законом порядке;

управление т/с без документов;

нарушение правил использования световыми приборами, звуковыми сигналами; нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки; отказ от прохождения мед. освидетельствования;