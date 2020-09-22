Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Тульская мотогруппа полицейских пресекла 41 нарушение ПДД

16 нарушений совершили водители мототранспорта
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Тульская мотогруппа полицейских пресекла 41 нарушение ПДД

Тульская мотогруппа полицейских пресекла 41 нарушение ПДД

Фото: Алексей ФОКИН

За минувшую неделю, с 14 по 20 сентября, в областной столице за соблюдением ПДД следила специальная мотогруппа ГИБДД. Так, полицейскими на мототранспорте было выявлено и пресечено 41 нарушения ПДД, из которых 16 — относятся к водителям-мотоциклистам.

Так, самым популярным из выявленных мотонарушений стало нарушение требований дорожных знаков. По нему было пресечено три водителя. По два случая было выявлено за управление т/с с нечитаемым гос. регистрационным знаком, без мотошлема, управление т/с не имея права управления им, управление транспортным средством без полиса ОСАГО.

Самыми редкими, по одному случаю, стали:

управление т/с незарегистрированным в установленном законом порядке;

управление т/с без документов;

нарушение правил использования световыми приборами, звуковыми сигналами; нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки; отказ от прохождения мед. освидетельствования;