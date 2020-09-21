22 сентября в Туле массово отключат электроэнергию Фото: Алексей ФОКИН

Во вторник, 22 сентября, в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию. Это будет связано по причине проведения плановых работ на объектах электроснабжения.

В связи с этим с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

ул. Советская, 6; ул. Коминтерна, 4, 6, 11, 1

ул. Металлургов, 98, 100, 102, 102-а, 104; ул. 2-я Песчаная, 12

ул. Демьянова, 41, 43, 45; ул. Некрасова, 62

пер. Городской, 64, 41, 21, 54; ул. Овражная, 17; ул. Рязанская, 44-б

п. Ново-Скуратово, 88-99, 99-а, 105-113, 59, 60, 105-б

С 9:00 до 14:00:

ул. М. Горького, 12

С 9:00 до 12:00:

Мясново: ул. Чмутова, 156-а, 158-б, 156-г, 130-156 (чётн.), 160; ул. Моторная, 48-64 (чётн.); 2-й пр-зд, 2-х; 4-й пр-зд, 1-13 (нечётн.), 1-а-е, 2-а-е, 2-20 (чётн.), 20-а, 12-а; ул. Кабакова, 35, 36, 32-в, 32-б