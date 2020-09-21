Тулячка украла у другой тулячки ноутбук, пока та ходила за покупками Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники полиции, установили личность компьютерной похитительницы, которой оказалась 48-летняя нигде не работающая жительница Тулы. Женщина подозревается в краже ноутбука из камеры хранения в магазине.

А обратилась в полицию 47-летняя тулячка, которая заявила, что у нее украли ноутбук из ячейки камеры хранения одного из сетевых магазинов.

В отношении похитительницы возбудили уголовное дело по статье «Кража». Все детали произошедшего устанавливаются.