В Туле сотрудники Росгвардии задержали "липового" газовщика Фото: Алексей ФОКИН

Вневедомственная охрана Росгвардии задержали ранее судимого 28-летнего туляка, который предлагал жильцам многоквартирного дома услуги по установке газовых счётчиков. При этом у подозреваемого не было никаких сопроводительных и разрешающих документов.

О нем сообщили на пульт дежурного сами очевидцы, которые рассказали, что неизвестный мужчина ходит по подъезду и предлагает жильцам установить для них газовые счетчики. Чтобы проверить полученную информацию, к указанному дому незамедлительно прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Подозрительного газовщика обнаружили в подъезде одного из домов по проспекту Ленина.

Установлено, что у мужчину не было соответствующих для работы документов, а объяснить стражам порядка о своей цели нахождения в чужом подъезде подозреваемый так и не смог. Отметим, что судимость у мужчины была все по тем же нарушениям. Мужчину передали следственно оперативной группе для дальнейшего разбирательства.