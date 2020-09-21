В Тульской области объявили метеопредупреждение из-за сильного западного ветра

Сегодня, 21 сентября, в ближайший час с сохранением до конца суток на территорию Тульской области придет сильный ветер. Так, по данным гидрометеорологов в регионе ожидается усиление западного ветра с порывами 12-17 м/с.

Главное управление МЧС России по региону просит туляков соблюдать правила личной безопасности. Так, при сильном ветре рекомендуется:

- убирать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставить в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

В случае возникновения различных ЧП, туляков просят сообщать в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".