На проспекте Ленина в Туле иномарка сбила ребенка на самокате Фото: материалы пресс-служб

В воскресенье, 20 сентября, в Туле на проспекте Ленина произошло ДТП, где иномарка сбила ребенка.

Вчера, 20 сентября, в 12:50 на проспекте Ленина 33-летний водитель автомобиля «Volkswagen Polo» сбил 8-летнего мальчика во дворе жилого дома. По предварительной информации, ребёнок ехал на самокате, однако без сопровождения взрослых.

Мальчик получил различные травмы, но после оказания медицинской помощи был отпущен.