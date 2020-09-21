В Тульской области автоледи на "Ладе" слишком быстро ехала и съехала в кювет Фото: материалы пресс-служб

В субботу, 19 сентября, на 4-ом километре автодороги «Ярославка-Николаевка» в Ефремовском районе Тульской области произошло ДТП, участником которого стал автомобиль «Lada 211440».

19 сентября в 14:20 женщина 35-летняя автоледи, управляя автомобилем «Lada 211440», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не справилась с управлением и съехала в кювет.

В результате ДТП женщина получила различные травмы и была доставлена в медучреждение.