В Туле на Городском переулке бесправный водитель на «Kawasaki» опрокинулся на дороге Фото: материалы пресс-служб

В пятницу вечером, 18 сентября, на Городском переулке в Туле произошло ДТП из-за бесправного вождения транспортного средства.

Так, в 22:00 по мск 37-летний мужчина управлял мотоциклом «Kawasaki», не имея для этого водительских прав. По предварительной информации, он не справился с управлением и опрокинулся на дороге.

В результате ДТП пострадал сам водитель мотоцикла. Мужчина получил различные травмы и был доставлен в больницу.