В Туле на Щегловской засеке столкнулись две легковушки Фото: соцсети

Сегодня, 21 сентября, в Пролетарском районе Тулы в районе 13:10 по мск произошло ДТП. Так, дорогу по адресу Щегловская засека, 57 не смогли поделить «ВАЗ» и «Лада».

Видео с места происшествия разместили в социальных сетях очевидцы. На нем мы видим, что «ВАЗ» двигается по главной дороге. Однако, «Лада» решив, что преимущество за ней, хотя перед перекрёстком установлены дорожные знаки, которые оповещают водителей об остановке, на всей скорости врезается в первый автомобиль.

О пострадавших информации пока не поступало.