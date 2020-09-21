Жителя Тулы в пьяной ссоре зарезал собственный товарищ Фото: Алексей ФОКИН

На 37-летнего туляка завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения тела 42-летнего мужчины. Уголовное дело было возбуждено по факту обнаружения тела 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По предварительным данным, 18 сентября, злоумышленник в нетрезвом состоянии находился в одном из домов, расположенном на улице ул. Дальняя города Тулы. В ходе ссоры со своим знакомым, он причинил товарищу множественные ранения кухонным ножом. Удары были пришлись в голову и грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Сейчас следователи собирают необходимую доказательную базу. Мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.