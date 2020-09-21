В Туле задержали ранее судимого буяна, серьезно избившего женщину Фото: Алексей ФОКИН

Конфликт между мужчиной и женщиной произошел в поселке Октябрьский в частном секторе. О нем сообщили на пульт дежурного централизованной охраны. После обращения к месту происшествия выдвинулся экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Прибыв к дому по улице Пугачева стражи порядок обнаружили женщину с травмой головы. Рядом с ней был мужчина, который при виде росгвардейцев, стал хватался за предметы, размахивал руками и выражался нецензурной бранью.

Сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего ранее судимого местного жителя и передали его следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. Пострадавшую же доставили в медучреждение.