Из пожара на Малых Гончарах в Туле спасли двух человек Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 21 сентября, в 09:39 утра в службу спасения сообщили о пожаре в квартире многоквартирного дома по ул. Малые Гончары в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали несколько пожарных расчётов. Уже к 09:45 по мск спасатели были на месте, пожарные приступили к тушению огня. Через 5 минут горение было ликвидировано.

Из пожара на Малых Гончарах в Туле спасли двух человек Фото: материалы пресс-служб

В результате происшествия в комнате размером 5х2,5 метра обгорел шкаф, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры. Причина пожара устанавливается.

Из пожара на Малых Гончарах в Туле спасли двух человек Фото: материалы пресс-служб

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, что через окно и по лестнице спасли 2 человека - 78-летнего мужчину и 49-летнюю женщину. Однако, они же пострадали от продуктов горения.