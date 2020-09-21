Двое маргинальных жителей Тульской области выпили неизвестную спиртосодержащую жидкость Фото: Алексей ФОКИН

В субботу, 20 сентября, местные СМИ города Плавск в Тульской области сообщили о страшном случае. Двое местных жителей серьёзно отравились какой-то неизвестной жидкостью. Один из мужчин умер.

По предварительной информации, двое отравившихся вели маргинальный образ жизни и регулярно употребляли алкоголь. Так, они употребили найденную неизвестную спиртосодержащую жидкость, от которой им в скором времени стало плохо. Мужчин доставили в медучреждение. Один из них скончался, а за жизнь второго боролись медики, он находится в тяжёлом состоянии.

На данный момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.