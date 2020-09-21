Тульская семья не дала своим двум детям долю в доме Фото: Алексей ФОКИН

В Туле сотрудники прокуратуры проверили соблюдение требований законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних. И, по закону жанра, здесь был найден ряд нарушений в отношение юных туляков.

Так, прокуроры города обнаружили, что после рождения второго ребенка жительница Тулы получила положенный ей материнский капитал, который намеревалась потратить на улучшение жилищных условий. Так, тулячка и ее муж заполнили заявление о распоряжении средствами на строительство дома, но жилплощадь в общую долевую собственность с детьми родители так и не оформили.

Прокурор подал в суд иск с требованием, чтобы родители оформил жилье в общедолевую собственность согласно закону. Так, суд удовлетворил требования прокуратуры, а нарушения были исправлены. Теперь у детей есть своя доля в доме.