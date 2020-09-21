Погода в Туле 21 сентября: -2 ночью и +15 градусов днем Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 21 сентября, в Туле ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит +13...+15 градусов.

Ветер будет дуть западный, умеренный со скоростью 3,6 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 746 мм рт. ст.

К вечеру в областной столице похолодает до +11...+14градусов. Отметим, что накануне ночью в некоторых частях региона температура воздуха впервые опустилась до -2 градусов. Завтра же, 22 сентября, температура воздуха снова обещает подняться до +20 градусов.