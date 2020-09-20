Тульская прокуратура заблокировала сайт с продажей фальшивых сертификатов о владении русским языком

Фото: Архив "КП"

Прокуратура Центрального района г. Тулы в ходе мониторинга сети Интернет выявила сайт, на котором размещалась информация о продаже сертификата о владении русским языком без прохождения экзамена.

В соответствии с Федеральным законом, за подделку официального документа, его сбыт, приобретение либо использование предусмотрена уголовная ответственность по статье 326 УК РФ.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании размещенной на данном сайте информации запрещенной к распространению на территории РФ.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Сейчас данный ресурс заблокирован.