В Щекинском районе на бухгалтер заплатит штраф в 15 тысяч за неудержание алиментов сотрудника

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В Щекинском районе бухгалтер предприятия привлечена к административной отвественности за неудержание алиментов из зарплаты сотрудника.

Житель Тепло-Огаревского района долгое время игнорировал свои обязанности по выплате алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на зарплату должника. Данное постановление было направлено на официальное место работы неплательщика – предприятие, осуществляющее оказание жлищно-коммунальных услуг.

Позже, в ходе проверки бухгалтерии, выяснилось, что бухгалтер предприятия не удерживала деньги из заработной платы должника и не переводила их взыскателю, чем нарушила законодательство об исполнительном производстве.

В результате на женщину заведено дело об административном правонарушении. Ей назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.