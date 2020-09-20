В Белеве местный житель украл из чужой дачи 26 профильных труб

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В дежурную часть МВД «Белевский» с заявлением о краже обратился 49-летний мужчина. Житель деревни Дмитриевка сообщил, что из его дачи украли 26 металлических профильных труб. При этом кража произошла путем срыва скобы с навесного замка.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний нигде не работающий житель Белева. Он был доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Кража».