За сутки мошенники списали со счетов туляков почти 2 млн рублей

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В Тульской области продолжают совершаться преступления, в которых мошенники похищают с банковских карт денежные средства.

Неизвестные звонят по мобильному телефону и под различными предлогами просят граждан сообщить им реквизиты банковских карт или перевести деньги за какие-либо товары и услуги.

Так, за сутки жертвами мошенников стали 8 жителей региона. Преступники похитили у них деньги на сумму 1 млн 860 тысяч рублей.

При этом, как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также о способах совершения мошенничеств. Но несмотря на это все равно попадаются на уловки преступников.

В настоящее время по данным фактам полиция проводит процессуальные проверки.

Региональная полиция просит туляков проявлять максимальную бдительность при общении по телефону с неизвестными. Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные номера, банковские карты или расчетные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые интернет-сайты, не оставляете предоплату за товар приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!