В Туле на Калужском шоссе загорелся магазин

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Утром 19 сентября в Туле в пивном магазине в многоэтажке на Калужском шоссе произошел пожар.

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов и две автолестницы для работы на верхних этажах здания.

Открытое горение пожарным удалось ликвидировать в течение 3-х минут.

В результате пожара в помещении магазина обгорела пластиковая обшивка стены на площади 2 кв. м.

Пострадавших в происшествии нет.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 38 человек и 10 единиц техники.

Причину пожара установят специалисты.