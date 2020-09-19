В Узловой из-за санитарных нарушений на 10 суток закрыли гостиницу

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Новомосковский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора провело мониторинг мероприятий по снижению риска распространения коронавирусной инфекции.

В ходе проверки был обнаружен ряд нарушений, относящийся к недопущению распространения COVID-19. Так, в гостинице ИП Журиной на ул. 14 Декабря, д. 46 не был назначен ответственный сотрудник, контролирующий соблюдение рекомендаций, не обеспечено соблюдение социального дистанцирования в местах общего пользования, а также отсутствовал пятидневный запас средств индивидуальной защиты. Кроме того персонал был допущен к работе в гостинице без результатов исследований на коронавирус.

По результатам мониторинга было возбуждено дело об административном правонарушении. Узловским городским судом вынесено решение о приостановлении деятельности гостиницы сроком на 10 суток.