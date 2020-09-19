В Туле открыли мемориал энергетикам-героям ВОВ

В субботу, 19 сентября, в Туле открыли мемориал энергетикам-героям Великой Отечественной войны. Фото: "Россети" (ПАО)

В городе Туле открыт первый в стране мемориальный комплекс, который посвящен энергетикам, вынужденно ставшим солдатами-фронтовиками и тружениками тыла в 1941-1945 годах. Этот мемориал был возведен по инициативе “Россетей” и при поддержке правительства области.

Первые строительные работы были начаты в 2019 году, тогда шла активная подготовка к празднованию годовщины Великой Победы. Сотрудники компании “Россети” проголосовали за лучший проект данного комплекса. В общей сложности в свой голос отдали свыше 16,46 тысячи человек.

Площадь комплекса составляет один гектар. На этой территории разместилось пять площадок, на каждой из которых рассказывается про определенный год войны. Центральная аллея мемориала ведет к монументу, который имеет форму опоры высоковольтной линии электропередачи. Высота памятника также символична - 14,88 метра, то есть ровно столько, сколько дней длилась война. На памятнике изобразили Орден Победы - главная награда ВОВ. Также на монументе выгравировали фамилии 72 энергетиков героев.

Павел Ливинский отметил, что, когда началась война, многие работники энергетической сферы ушли на фронт, остальные стали охранять тылы. Открытый мемориальный комплекс на данный момент является единственным в России, который посвящен энергетикам, которые воевали за свою страну. Он также отметил, что появление данного комплекса именно в Туле тоже символично, ведь в оружейной столице России во время войны электроснабжение сохранялось постоянно.