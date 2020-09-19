В Туле из-за футбольных матчей 2 дня будет ограничено движение транспорта

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20 и 27 сентября в Туле в связи с проведением футбольных матчей на стадионе «Арсенал» ограничат движение и парковку транспортных средств.

Таким образом, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина будут введены следующие ограничения:

20.09.2020 и 27.09.2020 с 00:00 до 22:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств;

20.09.2020 и 27.09.2020 с 08:00 до 22:00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств.