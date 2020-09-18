Пожар на заводе в Новомосковске 18 сентября: пострадавших нет

Пожар на заводе в Новомосковске . Фото: скрин видео

Пожар на заводе в Новомосковске 18 сентября произошел на предприятии "Азот".

Как сообщили в МЧС региона, ЧП произошло в компрессоре цеха. На данный момент открытое горение ликвидировано. По предварительным данным, возможной причиной случившегося могла стать разгерметизация подводящего водород трубопровода.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты.

- Открытое горение ликвидировано в 22:12. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет, - уточнили в главке.

Также в ведомстве отметили, что на месте происшествия уже организован забор проб воздуха силами химико-радиометрической лаборатории МЧС по Тульской области и передвижной химической лаборатории АО НАК "Азот".

Все детали и причины случившегося предстоит выяснить специалистами.

Напомним, АО НАК "Азот" является вторым по объемам выпуска производителем азотных удобрений и аммиака. Одно считается крупнейшим химическим предприятием в стране.