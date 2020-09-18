В Туле росгвардейцы задержали мужчину, севшего за руль "под градусом" Фото: материалы пресс-служб

Находясь на маршруте патрулирования в Туле, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, на улице Макаренко задержали нетрезвого мужчину. Причиной такого захвата стало то, что он сел в «после рюмки» за руль автомобиля.

При этом, мужчина еще и начал движение. Однако, заранее заметив это росгвардейцы остановили автомобиль. В ходе беседы, водитель начал жестикулировать руками и попытался скрыться, но у него это не удалось. Стражи порядка задержали мужчину и передали его прибывшему экипажу ДПС.

Отметим, что от прохождения медосвидетельствования 32-летний туляк. По данному факту проводится разбирательство.