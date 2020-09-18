В Туле на проспекте Ленина собрался "паровозик" из четырех автомобилей

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Сегодня, 18 сентября, в Туле на проспекте Ленина произошло массовое ДТП. Так, на дорогу перед поворотом на Калужское шоссе не поделили четыре автомобиля - Mazda, Kia Rio, Skoda Fabia и Chevrolet. О происшествии в социальных сетях рассказали очевидцы.

Причиной ДТП могло стать то, как утверждают очевидцы, что впереди идущий автомобиль резко затормозил, а стальные не успели среагировать и оттормозиться. Авария временно блокировала движение в районе педагогического университета.

Информации о пострадавших не поступала.