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В Туле на проспекте Ленина собрался "паровозик" из четырех автомобилей

ДТП временно блокировало движение на участке дороги
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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фото: Тула Жесть

фото: Тула Жесть

Фото: соцсети

Сегодня, 18 сентября, в Туле на проспекте Ленина произошло массовое ДТП. Так, на дорогу перед поворотом на Калужское шоссе не поделили четыре автомобиля - Mazda, Kia Rio, Skoda Fabia и Chevrolet. О происшествии в социальных сетях рассказали очевидцы.

Причиной ДТП могло стать то, как утверждают очевидцы, что впереди идущий автомобиль резко затормозил, а стальные не успели среагировать и оттормозиться. Авария временно блокировала движение в районе педагогического университета.

Информации о пострадавших не поступала.

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