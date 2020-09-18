Тульского велосипедиста могут посадить в тюрьму за смерть сбитой им пенсионерки Фото: Алексей ФОКИН

В Туле следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины, который подозревается в причинение смерти по неосторожности.

А произошло все днем 7 сентября. Мужчина ехал на велосипеде по тротуару. И проезжая около одного из домов на улице Ленина в Туле, он сбил 80-летнюю женщину. И все бы ничего, но во время падения пенсионерка ударилась головой о поверхность тротуара. У женщина получила отек головного мозга, от чего и скончалась в медучреждении через 4 дня - 11 сентября.

В настоящее время следователи собирают доказательственную базу. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.