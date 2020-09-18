19 сентября в Туле ограничат движение транспорта. Это связано с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня оружейника.

1. Запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта:

а) до 23:59 28 сентября на парковке вдоль площади Ленина от ул. Советская до ул. Менделеевская;

б) 19 сентября с 06:00 до 22:00 по ул. Менделеевская на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневская, на Крестовоздвиженской площади;

в) 19 сентября с 08:00 до 23:00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарская (нечетная сторона), со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси», на набережной реки Упы;

г) 19 сентября с 18:00 до 23:00 по ул. Пролетарской на участке от ул. Карла Маркса до Пролетарского моста, включая парковку, прилегающие к торговым и промышленным предприятиям, сервисам оказания услуг, по Пролетарскому мосту, по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского, по ул. Октябрьской на участке от Оружейного переулка до Зареченского моста, по Зареченскому мосту, по ул. Советская на участке от Зареченского моста до ул. Мосина.

2. Ограничено движение всех видов транспорта 19 сентября с 06:00 до 13:00 по ул. Менделеевская на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневская, на Крестовоздвиженской площади.