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В Советском округе состоялся праздник «Тула – оружейная столица»

Концертно-развлекательная программа прошла на площади перед Городским концертным залом
Мария ВЛАСОВАМария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация Тулы

Фото: Администрация Тулы

В Советском округе состоялся праздник «Тула – оружейная столица». Жители и гости города участвовали в мастер-классах и выставках, а также стали зрителями праздничным концерта тульских творческих коллективов и исполнителей.

В этот вечер все желающие могли принять участие в работе тематических площадок: «Тула историческая», «Тула патриотическая», «Тула ремесленная».

В ходе торжественного мероприятия также состоялось награждение трудовых династий оружейников, туляков-оружейников и спасателей.

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