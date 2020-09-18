Фото: Администрация Тулы

В Советском округе состоялся праздник «Тула – оружейная столица». Жители и гости города участвовали в мастер-классах и выставках, а также стали зрителями праздничным концерта тульских творческих коллективов и исполнителей.

В этот вечер все желающие могли принять участие в работе тематических площадок: «Тула историческая», «Тула патриотическая», «Тула ремесленная».

В ходе торжественного мероприятия также состоялось награждение трудовых династий оружейников, туляков-оружейников и спасателей.