В Тульской области нашли останки красноармейцев

Фото: Михаил Булдаков

В Кимовском районе поисковики ТРПОО "ПО "Штурм" нашли неучтенное воинское захоронение. По словам местной жительницы, оно было организовано весной 1942 года.

Предполагается, что тела павших при прорыве немецкого окружения бойцов собирали с полей и свозили на край села. Уже здесь складывали, вероятнее всего, в подпол разрушенного дома.

На этот факт указывает большое количество дикого камня по периметру раскопа и малая глубина залегания останков (0,8 - 1,2 метра).

Сейчас извлекли останки пяти красноармейцев. Обнаружены останки еще, как минимум, двоих бойцов. Поиски продолжат.