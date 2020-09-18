В Туле на улице Епифанская неуступчивая автоледи врезалась в "Volvo" Фото: материалы пресс-служб

В четверг, 17 сентября, в Туле на улице Епифанской произошло ДТП, участниками которого стали молодая автоледи на «Opel Corsa» и мужчина на «Volvo-С40».

По информации ГАИ, в 13:45 по мск 23-летняя женщина-водитель выезжала со второстепенной дороги, не уступила дорогу «Opel Corsa», который двигался по главной. За рулем «Volvo» находился 32-летний мужчина.

В результате аварии пострадал водитель второй иномарки и его 22-летняя пассажирка.