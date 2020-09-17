Жителя Кимовска ждут 4,5 года колонии за грабеж пожилого человека

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В Кимовске 44-летний местный житель обвиняется в грабеже с незаконным проникновением в жилище и применением насилия.

Установлено, что около 5 утра кимовчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в квартиру первого этажа многоквартирного дома. Целью злоумышленника было похищение чужого имущества. В этот момент грабитель был обнаружен 90-летним жильцом этой самой квартиры.

Применив к пожилому человеку физическую силу, злоумышленник получил от него деньги в размере 1 850 рублей, после чего скрылся с места преступления.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.