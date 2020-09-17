В Тульской области задержаны подозреваемые в кражах автомобильных аккумуляторов

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В Кимовске сотрудники полиции задержали подозреваемых в серии краж автомобильных аккумуляторов.

По предварительным данным, неизвестные свободно проникли на территорию одной из организаций и украли 4 аккумулятора. Позже было зафиксировано такое же хищение аккумулятора с грузового автомобиля, находившегося на неохраняемой парковке.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей, которые воровали аккумуляторы с целью их дальнейшей продажи.

Подозреваемые сознались в содеянном. Предположительно, они также причастны еще к нескольким эпизодам краж автомобильного оборудования и инструментов.

В настоящее время в отделе МВД проводятся необходимые мероприятия по выяснению всех деталей случившегося.