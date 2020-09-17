Нетрезвый житель Тульской области убил своего знакомого и порезал его сына с внуком Фото: Алексей ФОКИН

На 59-летнего жителя Новомосковска завели уголовное дело из-за совершения им двух тяжких преступлений. Мужчина обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух лиц.

Установлено, что 59-летний мужчина, находясь в собственном доме и нетрезвом состоянии, поругался со своим 71-летним знакомым, а еще с его сыном и внуком. Так, в порыве пьяного гнева он нанес каждому из них удары кухонным ножом в различные части тела. Из-за полученных травм самый старший мужчина умер на месте происшествия, его сын получил тяжкий вред здоровью, а внук — легкий.

Сейчас злоумышленник заключён под стражу. Уголовное дело направлено в Новомосковский городской суд для рассмотрения по существу.