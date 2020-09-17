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В Туле двое мужчин вскрыли чужой автомобиль и были задержаны

Одного из злоумышленников поймали в "Искре"
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле двое мужчин вскрыли чужой автомобиль и были задержаны

В Туле двое мужчин вскрыли чужой автомобиль и были задержаны

Фото: Алексей ФОКИН

Дежурному вневедомственной охраны Росгвардии сообщили о том, что на улице Сойфера в Туле неизвестные граждане вскрыли припаркованный чужой автомобиль и похитили из него материальные ценности.

Для выявления преступников на место происшествия выдвинулись росгвардейцы. Одного из грабителей правоохранители успели задержать на улице Советской в квартале «Искра», другой же - скрылся. Сотрудники Росгвардии получили необходимую ориентировку и в скором времени обнаружили подходившего под описание мужчину, после чего задержали его.

Так, главным злоумышленником оказался 27-летний ранее судимый туляк. Мужчину передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

Криминал