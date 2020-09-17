В Туле отремонтировали бронзовый памятник В.И.Ленину Фото: Алексей ФОКИН

Одну из главных достопримечательностей в центре Тулы обновили до свежего вида. Так, на Площади Ленина завершился долгожданный ремонт памятника вождю.

Отметим, что реставрационные работы на памятнике начались еще в июле месяце. Так был отремонтирован постамент, где заменили гранитные плиты, укрепили основание и переложили облицовку, а также сама бронзовая скульптура.

В Туле отремонтировали бронзовый памятник В.И.Ленину Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

На данные работы потратили 4,53 млн рублей.