В Туле отремонтировали бронзовый памятник В.И.Ленину
Фото: Алексей ФОКИН
Одну из главных достопримечательностей в центре Тулы обновили до свежего вида. Так, на Площади Ленина завершился долгожданный ремонт памятника вождю.
Отметим, что реставрационные работы на памятнике начались еще в июле месяце. Так был отремонтирован постамент, где заменили гранитные плиты, укрепили основание и переложили облицовку, а также сама бронзовая скульптура.
В Туле отремонтировали бронзовый памятник В.И.Ленину
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
На данные работы потратили 4,53 млн рублей.