Роспотребнадзор снова обнаружил нарушителей коронавирусных правил в сфере общепита

Региональный Роспотребнадзор снова проверил организации общественного питания по всей области. Из всех проверенных три так и не смогли пройти коронавирусную проверку - это кафе и ресторанах в Узловой и Богородицке.

Сотрудники ведомства выяснили, что в заведениях, зарегистрированных на ИП Юхимчук С.А., Набиева Т.К. и ООО «Русь», нарушали рекомендации по профилактике «ковида». Так, в точках общепита не было запаса дезсредств и средств индивидуальной защиты, режима уборки помещений, а также никто не контролировал ношение масок и не осуществлял проходной температурный фильтр.

На все три заведения были составлены административные протоколы, которые направили в суд для дальнейшего рассмотрения.