В Туле на улице Оборонной в жестком ДТП опрокинулся "Рено"

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Сегодня, 17 сентября, на улице Оборонной в Туле произошло серьезное ДТП. Об аварии в соцсетях рассказали очевидцы.

Все произошло на пересечении улиц Некрасова и Обороной. Там очевидцы увидели опрокинутый на бок автомобиль «Рено». Известно, что такой «переворот» произошел после столкновения автомобиля с легковушкой «Хёндай Солярис».

Сообщается, что в аварии пострадал водитель перевёрнутого автомобиля. Его пришлось госпитализировать. Также, есть сведения, что водителя из машины доставали уже без сознания.