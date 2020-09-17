В Туле на ул.Олега Кошевого сбили 7-летнего велосипедиста Фото: материалы пресс-служб

Вчера вечером, 16 сентября, в Туле на улице Олега Кошевого произошло ДТП. Участниками его стали водитель «Лады» и юный велосипедист.

В 18:15 по мск 35-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», на равнозначном перекрёстке, не уступил дорогу 7-летнему велосипедисту, который являлся для него помехой справа. Тем самым автомобиль сбил двухколесное транспортное средство.

В результате ДТП пострадал ребенок. Однако, ему была оказана необходимая медицинская помощь. Юный велосипедист после этого был отпущен.