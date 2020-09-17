В Тульской области на трассе М-4 "Дон" столкнулись два "ВАЗа" Фото: материалы пресс-служб

В среду, 16 сентября, на 242-ом километре автодороги М-4 «Дон» произошло ДТП. Так, на дороге столкнулись два «ВАЗа».

Авария произошла в 10:50 по мск. Управляя автомобилем «ВАЗ 21114», 59-летний водитель, по предварительной информации, выезжая с второстепенной дороги, столкнулся с «ВАЗ 21074», который ехал по главной. За рулём второго авто находился 67-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель второй отечественной «ласточки». Мужчине оказали помощь на месте происшествия.В Тульской области на трассе М-4 "Дон" столкнулись два "ВАЗа"