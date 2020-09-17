Свыше 3,5 тысяч человек пострадали от клещей в Тульской области

С 5 по 11 сентября в Тульской области 111 человек пострадали от укусов клещей, а 21 из них — это дети. Всего же за этот год до 11 сентября поступило 3 680 обращений о присасывании клещей в регионе, из которых 1 326 относятся к детям.

По данным регионального Роспотребнадзора больше всего укусов зафиксировано в:

Туле — 1 955.

Алексинском районе — 248.

Заокском районе — 191.

Ефремовском районе — 157.

Суворовском районе — 140.

Узловском районе — 132.

Новомосковском районе — 120.

Плавском районе — 88.

Ясногорском районе — 79.

Белевском районе — 73.

Донском — 70.

Также, за весь период мониторигна лабораторное исследование прошли 2 120 экземпляров клещей. В 186 нашли возбудителей боррелиоза, а в 51 — гранулоцитарного анаплазмоза человека.