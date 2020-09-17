Свыше 3,5 тысяч человек пострадали от клещей в Тульской области

С 5 по 11 сентября в Тульской области 111 человек пострадали от укусов клещей, а 21 из них — это дети. Всего же за этот год до 11 сентября поступило 3 680 обращений о присасывании клещей в регионе, из которых 1 326 относятся к детям.
По данным регионального Роспотребнадзора больше всего укусов зафиксировано в:
Туле — 1 955.
Алексинском районе — 248.
Заокском районе — 191.
Ефремовском районе — 157.
Суворовском районе — 140.
Узловском районе — 132.
Новомосковском районе — 120.
Плавском районе — 88.
Ясногорском районе — 79.
Белевском районе — 73.
Донском — 70.
Также, за весь период мониторигна лабораторное исследование прошли 2 120 экземпляров клещей. В 186 нашли возбудителей боррелиоза, а в 51 — гранулоцитарного анаплазмоза человека.