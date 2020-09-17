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В Туле продолжают антикоронавирусную дезинфекцию общественного транспорта

Обработка транспорта проводится на конечных точках многих маршрутов
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле продолжают антикоронавирусную дезинфекцию общественного транспорта

В Туле продолжают антикоронавирусную дезинфекцию общественного транспорта

Фото: материалы пресс-служб

В Туле и области продолжается дезинфекция общественного транспорта. Такие меры продолжают действовать, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции среди населения. Помимо транспорта обработку проходят здания и сооружения. Так, транспорт проходит дезобработку на конечных точках, где заканчиваются многие пассажирские маршруты. К этим точкам относятся остановки «Областная больница», «Ул. Генерала Маргелова», «Малые Гончары».

В дезинфекции задействованы силы противоэпидемические службы региона и МЧС России.